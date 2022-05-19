أسقف عام إفريقيا يزور سفارة مصر فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - وبحث الطرفان كيفية مشاركة الكنيسة القبطية فى المجالات التنموية هناك، فى إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوى. حضر اللقاء القس بيشوى وصفى كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.

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