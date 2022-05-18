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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698660/أرقام-المصرية-للاتصالات-خدمة-العملاء-We-وطريقة-التقديم-أونلاين

يتساءلون الكثيرون عن أرقام المصرية للاتصالات خدمة العملاء We خاصة للإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات We وخدمات الإنترنت، لذلك يقدم دوت الخليج جميع أرقام المصرية للاتصالات خدمة العملاء We وطريقة التقديم شكاوي على أعطال الخط الأرضي.

طريقة تقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي وأتاحت بوابة الحكومة المصرية بالتعاون مع المصرية للاتصالات إمكانية تقديم شكاوي أعطال التليفون الأرضي من خلال الآتي: يمكن للعميل الدخول على الرابط الرسمي للبوابة.

تحميل طلب تصليح أعطال التليفونات من هنا

الدخول إلى موقع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكوى . أرقام المصرية للاتصالات يمكن التواصل مع خدمة الدعم الفني عبر رقم هاتف: 111 أو 01555000111 او 19777. للتواصل برقم أعطال التليفون الأرضي المصرية للاتصالات we من الموبايل والخاص بكل أنواع أعطال التليفونات والشكاوى بـ المصرية للاتصالات فيمكن الاتصال على الرقم 01555000 أو 111. وجدير بالذكر يمكن الاتصال على رقم المصرية للاتصالات الخط الساخن We والإبلاغ عن مشكلتك وحلها خلال 24 ساعة.

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