انت الان تتابع تفاصيل خبر خسائر بالجملة للأهلي أمام "البنك".. إصابة الشناوي وفقد نقطتين في الصراع على لقب الدوري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698659/خسائر-بالجملة-للأهلي-أمام-البنك-إصابة-الشناوي-وفقد-نقطتين-في-الصراع-على-لقب-الدوري

خسائر بالجملة لحقت بالنادي الأهلي في مباراته اليوم أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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أضافة إلى أن الأهلي خسر نقطتين بتعادله، فهناك خسائر أخرى للأهلي في مباراة اليوم، على رأسها إصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية، وذلك قبل أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري، أمام فريق الوداد المغربي، بملعب محمد الخامس بالمغرب، كما عطلة مسيرة الفريق الأحمر في صدارة الدوري، والذي ينفرد به الزمالك الآن.

كما شهت المباراة طرد سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 32 من عمر المباراة بسبب اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية، وذلك بعد عودة حكم اللقاء أمين عمر للفار لمراجعة إحدى اللقاطات التي انتهت بهدف للأحمر، إلا أن الفار ألغاه.

الأهلي يفشل في تحقيق الفوز آخر 4 مبارات وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، للمباراة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تعادله اليوم، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34نقطة بعد أن لعب 15 مباراة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 جولة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، بـ 41 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريق الأبيض بالدوري.

وتلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين على يد إنبي ثم طلائع الجيش، حيث فاز إنبي على الرفيق الأبيض بهدفين دون رد، كما فاز طلائع الجيش على الزمالك بنتيجة 0-1.