انت الان تتابع تفاصيل خبر للمباراة الرابعة على التوالي.. الأهلي يفشل في تحقيق الفوز في الدوري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698656/للمباراة-الرابعة-على-التوالي-الأهلي-يفشل-في-تحقيق-الفوز-في-الدوري

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في الدوري العام، وذلك بعد تعادله اليوم، سلبيا أمام فريق البنك الأهلي.

دوت الخليج

وكان الأهلى قد تلقى هزيمة من النادي المصري بهدف مقابل لا شيئ، كما تعادل بعدها أمام فريق طلائع الجيش سلبيا، وبعدها تعادل إيجابيًا أمام نادي سيراميكا كليوباترا، واليوم تعادل أمام فريق البنك الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، من منافسات الدوري العام.

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية.

وخرج محمد الشناوي حارس النادي الأهلي بديلا في الدقيقة 58، وتم الدفع بعلي لطفي بدلا منه، بعد إصابته الشناوي في العضلة الخلفية.

تشكيل الأهلي للمباراة

وجاء تشكيل الأهلي في بداية المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: وليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وعلي معلول وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق

تشكيل البنك الأهلي للمباراة وجاء تشكيل البنك الأهلي خلال المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال.

خط الهجوم:كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - ناصر منسي

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34نقطة بعد أن لعب 15 مباراة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 25 نقطة من 18 جولة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، بـ 41 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريق الأبيض بالدوري.

وتلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين على يد إنبي ثم طلائع الجيش.