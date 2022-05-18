محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه «بلالين»

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - طرح النجم محمد رمضان، منذ قليل، أغنيته الجديدة "بلالين"، وذلك علي موقع "أنغامي".

دوت الخليج يرصد طرح محمد رمضان لأغنية بلالين.

أغنية بلالين

ونشر رمضان، عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، مقطع من أحدث أغنية يستعد لطرحها خلال ساعات بعنوان "بلالين"، وعلق كاتبا: "أغنية #بلالين إهداء مني الى كل بلونة شوفتها في حياتي، كل صيف وانتم طيبين ثقة في الله نجاح".

سبب اختيار اسم الأغنية

كما كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

محمد رمضان يصور نمبر وان

على الصعيد الآخر، كشف الفنان محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الكنز" وعرض على جزئين، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التالأيف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة .

وكان آخر أعمال رمضان الفنية هو مسلسل "المشوار"، من بطولة كلا من محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

نعى الفنان محمد رمضان عبر حسابع على انستجرام، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.

كتب محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “ اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان”.