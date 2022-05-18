نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل عبر لينك tamwin com eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، يبحث الآلاف من المواطنين المصريين عن موقع دعم مصر التموين، والجهة المسؤولة عن إطلاق هذه الخدمة هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم التسجيل فيها من خلال موقع دعم مصر 2022، وقد عمل وزير التموين على تمديد فترة التسجيلات لكل الأشخاص الذين وصلتهم رسائل على بون الصرف حتى تاريخ الثلاثين من شهر جوان 2022، وهو يسعى من خلال هذا إلى تسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في التسجيل من خلال دعم مصر تسجيل رقم التيلفون الخاص بكل فرد، كما أن اعتماد الطريقة الإلكترونية توفر الجهد والوقت على الجميع، وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا كل التفاصيل المتعلقة بـ tamwin com eg لينك دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل، تابعوا معنا.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

العديد من المواطنين يبحثون عن موقع دعم مصر 2022 لتسجيل رقم الموبايل، بحيث يعتبر البوابة التي تمكنهم من تسجيل أرقام هواتفهم من خلال موقع دعم مصر التموين، وستبقى أبواب التسجيل مفتوحة لكل الفئات من مواطني مصر إلى غاية 30 من شهر يونيو 2022، وكان التسجيل في السابق يتم من خلال مكاتب التموين في مصر، لكن تم استعادة طريقة التسجيل عبر tamwin com eg مجددا، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

أولا: يقوم المواطن المصري بالدخول عبر موقع دعم مصر 2022 الرسمي لتسجيل رقم الموبايل على الإنترنت.

ثانيا: في الخطوة الموالية يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل رقم الجوال من أعلى الصفحة الرئيسية.

ثالثا: بعد ذلك ستظهر للمستخدم صفحة تتطلب منه إدراج رقم البطاقة التموينية، يدرج رقم البطاقة ثم ينقر على التالي.

رابعا: بعدها سيظهر له اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين ضمنها. ثم يكتب رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، وستصله رسالة التأكيد إلى هاتفه.

خامسا: يجب أن يقوم المواطن بإدخال الكود الذي أرسل إليه من أجل تأكيد الرقم، ثم يضغط على زر التسجيل.

دعم مصر التموين

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على ضبط المنظومة الخاصة بالدعم التمويني للأفراد. بحيث تقوم بتحديث البيانات الخاصة بالأفراد المدرجين فيها، وقد بلغ عددهم حوالي اثنان وسبعون مليون مواطن مصري. ويبلغ عدد المستحقين منهم لصرف التموين الشهري حوالي أربعة وستون مليون مواطن مصري. ومقيدين على ثلاثة وعشرون مليون بطاقة تموين.

علاوة على ذلك، فقد نوهت الوزارة إلى ضرورة استيفاء كل الشروط الضرورية من أجل التمكن من التسجيل من موقع دعم مصر الرقمية. ومنها أن يكون الرقم الذي يستعلمه المواطن تابعا لشركة معينة في جمهورية مصر العربية، كما يجب أن يكون هذا الرقم نشطا. وللإشارة فإن بعض المواطنين قد يلاحظون بطء في عمل الموقع، وذلك راجع لكثرة الضغط عليه.

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع دعم مصر تسجيل رقم التلفون. ويعتبر من المواضيع التي شغلت كل من يرغبون في التسجيل موقع دعم مصر الرقمية. كما ذكرنا لكم طريقة التسجيل من خلال رابط tamwin com eg، وقد أصبح التسجيل إلكترونيا بعد أن كان الأمر مقتصرا على المكاتب، وهذه الطريقة تضمن وصول الإفادة لعدد أكبر من الأشخاص.