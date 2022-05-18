الإثنين المقبل.. البرلمان يناقش سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:22 مساءً - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والنظر في طلبات مناقشة عامة والأسئلة البرلمانية المقدمة من أعضاء البرلمان وهي كالتالي:

1. النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

2. العضو روان لاشين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما يناقش طلبات إحاطة مقدمة من:

1. النائب محمد سعد عوض، بشان فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالاغلاق.

2. النائبة نرمين بدراوي، عن انتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

3. النائب محمود العزب، عن عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية.

4. النائب أحمد حتة، عن القيود الجديدة على استيراد السيارات.

5. النائب كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

كما يناقش أسئلة مقدمة من :

1. النائبة مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية.

2. النائب محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية.

3. النائبة آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ.

4. العضو جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

5. يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجان:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021.

) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.