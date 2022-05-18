محيى الدين فى قمة المدن الإفريقية: مؤتمر المناخ بمصر سيركز على القارة

جدة - نرمين السيد - وعبر محيى الدين عن شكره لمؤسسة المدن المتحدة والحكومات المحلية فى إفريقيا (UCLG-Africa)، وأمينها العام جان بيير إلونج مباسى، لعقد مثل هذا الاجتماع المهم.

كما توجه بالشكر إلى حكومة مقاطعة كيسومو، وحاكمها بيتر أنيانج نيونجو لاستضافة هذا الحدث وعلى كرم الضيافة.

وتتمثل ولاية أبطال الأمم المتحدة رفيعى المستوى فى مجال تغير المناخ فى دفع زخم الجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة تحديات التغيير المناخى.

وقال محيى الدين إن المدن والحكومات المحلية والمناطق جزء لا يتجزأ من جهود مواجهة تحديات المناخ، ولا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال تنسيق الجهود، وعمل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، وإذا تم تحديد أهداف واضحة، ووضع الظروف المحلية فى الحسبان، وتعاون شركاء الحكم الآخرون بشكل فعال، يمكن للمدن أن تقود المعركة ضد تغير المناخ.

وتابع أن مؤتمر المناخ السابع والعشرون سيركز بشكل واضح على إفريقيا، وتعزيز استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقى بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2032)، والتى تم اعتمادها مؤخرا، وينصب تركيزها على الناس والوصول العادل لجميع المواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادى الأخضر والتنمية المستدامة.

وقال محيى الدين فى أفريقيا: "لست بحاجة إلى إخباركم أننا نواجه تحديات مناخية قاسية، حيث تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2021) زياد فى الحرارة والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر. لذلك نحن بحاجة إلى وضع الخطط والعمل على جميع المستويات، بما فى ذلك على المستوى الإقليمى ومستوى المدن".

وأشار إلى أنه فى المستقبل القريب سيتجاوز عدد سكان الحضر سكان الريف فى افريقيا والمدن الوسيطة / الثانوية تنمو بشكل متسارع، لذا تمثل إفريقيا فرصة التحضر "الصحيح"، مبينا: "يجب علينا القيام بذلك بطريقة تدعم أجندة العمل المناخى".

وأوضح نحن بحاجة للاستعداد للتحديات والفرص المناخية بالطرق التالية:

- أهداف واضحة: يجب على كل مدينة مراعاة ظروفها الخاصة، مع مراعاة العوامل الديموغرافية والجغرافية ومستوى التنمية والثقافة والأهداف المناخية الوطنية عند تحديد أهداف الاستدامة، فلا يمكن قياس التقدم المناخى الهادف إلا بأهداف واضحة وقابلة للتطبيق.

- ترتيب أولويات التخطيط للتكيف الذى يجمع بين إجراءات التخفيف والمرونة.

- الإسراع فى تقديم الخدمات الأساسية المقاومة للمناخ مثل المياه والصرف الصحى، وخاصة للأشخاص الأكثر ضعفا الذين يعيشون فى المستوطنات العشوائية والمناطق المعرضة للفيضانات أو الجفاف، وتحفيز وتوفير الوسائل للوصول للطاقة المتجددة لجميع السكان، بغض النظر عن مكان إقامتهم، ونقل الطاقة إلى الميل الأخير لتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والاهتمام بوسائط نقل أنظف وأكثر اخضرارا بما فى ذلك 2 و3 عجلات مما يؤدى إلى اقتصادات أكثر حيوية وترابطا وبيئة أكثر صحة، ودمج أنظمة إدارة النفايات وإعادة التدوير التى تبنى فرص العمل وتجنب التلوث البحرى والأرضى من خلال الطمر وحرق النفايات فى الهواء الطلق.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة حرق النفايات فى الهواء الطلق فى وقت لاحق من هذا الأسبوع، بناء على دراسة لأبطال المناخ.

وأكد محيى الدين أن هناك فرصة كبيرة لتطوير واعتماد إنشاءات وبنية تحتية منخفضة الكربون ومرنة يمكن أن تصمد أمام تحديات المناخ وتحافظ على صحة وسلامة السكان.

كما أشار إلى أن حوالى 60٪ من المبانى التى سيتم تشييدها بحلول عام 2050 لم يتم بناؤها بعد، ويقدم التحالف العالمى للمبانى والتشييد، وفروع المجلس العالمى للأبنية الخضراء من مصر إلى جنوب إفريقيا، ومن الكاميرون إلى رواندا ودول أخرى إرشادات حول هذا الأمر.

وأكد على أهمية استعادة البنية التحتية البيئية والنظم البيئية لحماية مصادر المياه والحماية من الفيضانات، كما تفعل " ديربان" كجزء من خطة التكيف، وكما تفعل " نيروبى" لحماية مصدر المياه فى المناطق الحضرية، مما يعنى أنه فى المناطق الريفية يجب تطوير أساليب الزراعة التى تحافظ على المياه وتدعم النظم البيئية، بالإضافة إلى التدخلات الجارية فى العديد من البلدان التى تعمل على تطوير الزراعة الإيجابية للطبيعة وأنظمة الأغذية المغذية.

وأوضح أنه فى المناطق الساحلية هناك حاجة ماسة لاستعادة المنغروف، وكل هذا يتطلب التنسيق المؤسسى، واتساق السياسات، والمعرفة المناخية والتخطيط، وبالطبع التمويل، من الأهمية بمكان لتنفيذ مشاريع قابلة للاستثمار فى مدننا ومناطقنا لدعم التكيف.

وأكد على أهمية التمويل العام للاستفادة من مصادر مختلفة بما فى ذلك رأس المال الخيرى ورأس المال الخاص الخالص سواء كان ديونا أو حقوق ملكية على سبيل المثال من أموال البنية التحتية الخاصة، وهياكل التمويل المختلطة، بما فى ذلك تلك التى تحشد تمويل القطاع الخاص على نطاق واسع، مثل المبادرة دون الوطنية لتمويل المناخ، وصندوق فجوة تمويل المناخ فى المدينة، وبرنامج تسريع التكيف فى أفريقيا.

وأشار إلى برامج بناء القدرات الممولة من المانحين صندوق التنمية الدولية، مثل مبادرة المدن وتغير المناخ فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (CICLIA) - التى أطلقتها الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبى - والتى تهدف إلى تقديم الدعم إلى 20 إلى 25 مدينة فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أجل إعداد - مشاريع حضرية كربونية، وصندوق التنمية الحضرية والبلدية الذى يديره بنك التنمية الأفريقى (UMDF) صندوق استئمانى متعدد المانحين يدعم التنمية الحضرية المستدامة فى القارة، وتأمين ولاية لاغوس ضد مخاطر الفيضانات الذى يصممه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وFSDAfrica ومنتدى تطوير التأمين. هذا مثال ممتاز للتمويل دون الوطنى الذى يمكن تكراره من قبل البلديات والمناطق الأخرى، والسندات البلدية فى جوهانسبرج وداكار، بالإضافة إلى صندوق السندات البلدى المانغروف قيد التطوير حاليا.

وأوضح أن ما نحتاجه الآن هو أن تكون هذه الجهود مصحوبة بإصلاحات مالية على مستوى الاقتصاد لخلق الحوافز لدفع الاستثمار إلى أجزاء أكثر خضرة وأنظف من المنطقة. اقتصاد.

ودعا محيى الدين الحكومات المحلية وقادة المدن على التعلم من بعضهم البعض، ووضع خطط محددة وواضحة ومحددة زمنيا والاستعداد للاجتماع مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات المانحة والمستثمرين لتنفيذ إجراءات مناخية على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة.

وقال: "بصفتى رائد المناخ سأعمل على ضمان أن المزيد من التمويل والاستثمار، بما فى ذلك فرص التمويل الخاص، يمكن أن يمول العمل المناخى فى المدن والمناطق داخل قارتنا".

وقال: "هدفنا المشترك هو التأكد من أن الموارد الموجودة تحت تصرفهم تتوافق مع طموحاتهم المناخية. كما أننى حريص على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية فى إفريقيا، فى ضوء أهمية وجودها على المستوى المحلى فى المدن والمحافظات الأفريقية الرائدة، بهدف بناء الزخم واتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة قضايا المناخ فى شرم الشيخ".