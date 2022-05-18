محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية أيمن مختار، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لإحكام الرقابة عليها بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل حسم وحزم حيال المخالفين.





وجاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين فى الدقهلية، اليوم الأربعاء، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها فى عدد من المراكز. وشدد مختار، على أنه لن يسمح بالفساد وخاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موجها بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار، مؤكدا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين ومديريات والصحة والطب البيطرى والبيئة.

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