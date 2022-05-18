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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698644/صور-إيهاب-جلال-يتابع-مباراة-الأهلي-والبنك-من-المدرجات

حرص إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول الجديد، على متابعة مباراة الأهلي والبنك الأهلي الجارية الأن ويستضيفها استاد المقاولون العرب، من المدرجات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجهة الأهلي نظيره البنك الأهلي في خضم منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحضر جلال في مدرجات ملعب المباراة من أجل متابعة اللاعبين تمهيدًا لاختيار قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل.

تاريخ مواجهات الفريقين

والتقي فريقي الأهلي والبنك من قبل فى 4 مواجهات، فاز النادي الأهلي في مباراة وحيده، وحضر التعادل في 3 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري

ويسعي النادي الأهلي في حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم من غريمة التقليدي نادي الزمالك، حيث يحتل المارد الأحمر 33 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد

من المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.