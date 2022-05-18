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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698637/وفاة-المخرج-المسرحي-عبد-الرحمن-الشافعي-وتشيع-جنازته-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد وفاة عبد الرحمن الشافعي.

نجل عبد الرحمن الشافعي يعلن وفاة والده

وأعلن نبأ الوفاة نجل عبد الرحمن الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.انتقل الى رحمه الله والدي الغالي عبد الرحمن الشافعي، تقام الجنازة غدا ظهرا من مسجد الحصري بمدينة ٦ اكتوبر، نرجو له الدعاء بالرحمة والمغفرة".

تعليق محمد عبد الرحمن الشافعي على تكريم والده

قال الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، نجل المخرج عبد الرحمن الشافعي، أن تكريم اسم والده في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو تكريم مستحق خاصة باعتباره أيقونة المسرح الشعبي إذ يؤكد تاريخ المسرح في العالم أنه نشأ نشأة شعبية من خلال الاحتفالات الأسطورية في الحضارة الفرعونية ثم الاحتفالات الدينية في اليونان القديمة، وقد تطور المسرح الشعبي في اليونان نتيجه لإلتفاف النخبه حوله من فلاسفة وعلى رأسهم "أرسطو" بينما نحن أهتتمنا بالقالب الأوروبي مستنكرين مسرحنا الشعبي.

واعتبر "الشافعي" أن الحركة المسرحية التي ظهرت بعد ثورة 1952 وأطلق عليها مسرح الستينات كانت بمثابة عصر النهضة المسرحية في تاريخ المسرح المصري ليس لأنها اهتمت بتأصيل حالة الشعب المصري فحسب وإنما لتقديمهالمجموعة كبيرة ومتميزة من الكتاب والشعراء والممثلين والمخرجين المسرحيين والذين احتوتهم فرق التليفزيون فور إنشائها عام 1961، والذي ألتحق بها "عبد الرحمن الشافعي" عام 1963 عندما جاء من إحدى قرى محافظة الشرقية والتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، فعمل ممثلا ومساعدا للإخراج بشعبة المسرح العالمي لمجموعة من كبار الأساتذة أمثال حمدي غيث، سعد أردش، حسن عبد السلام، سيد بدير وغيرهم، وزامل سمير العصفوري، فهمي الخولي، عبد الغفار عودة وأخرين. وكانت هذه الفترة هي فترة إعداد وتدريب تختلف عن ممارسات التمثيل التي كان يمارسها في إحتفالات وموالد القرية.

وفي عام 1968 تم انتدابه للعمل مخرجا بالثقافة الجماهيرية والتي كان يرأسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة ويشرف على مسرحها المخرج الكبير حمدي غيث، وكلف "الشافعي".