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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698635/توم-كروز-وأسرة-فيلمه-Top-gan-يخطفان-الأنظار-بمهرجان-كان-السينمايي

دوت الخليج يرصد مشاركة توم كروز في مهرجان كان السينمائي.

فيلم توم كروز الجديد

وصل "توم كروز" إلى مهرجان كان السينمائي بطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية لحضور العرض العالمي الأول لفيلم Top Gun: Maverick، وهو تكملة لفيلم Top Gun الأصلي عام 1986 والذي دفع الممثل إلى النجومية قبل 36 عاماً، في مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين اليوم في الريفيرا الفرنسية.

مهرجان كان السينمائي

وأعدت إدارة مهرجان كان استقبالا واحتفاءً خاصًا بتوم كروز وفريق فيلم Top Gun: Maverick بعد العرض الاستثنائي له في قصر باليه، الذي يحضره رئيس المهرجان تيري فريمو، لكن الاحتفال لن يتم.

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

الفيلم بطولة، توم كروز، ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

يعود النجم الهوليوودي توم كروز لجمهوره في الجزء الثاني من فيلم Top Gun وذلك بعد مرور أكثر من 30 عاماً على إطلاق الجزء الأول.

وساهم الفيلم في وضع اسم توم كروز ضمن نجوم الصف الأول في عالم السينما.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي للفيلم الذي يحمل اسم "Top Gun: Maverick"، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد "Top Gun:Maverick" ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان

وتأجل طرح الفيلم في دور العرض من 24 يونيو/ حزيران الماضي، إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لموعد جديد