رابط شغال Now تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين عبر Tamwin.gov.eg موقع دعم مصر

تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين عبر Tamwin.gov.eg، هو ما يشغل ملايين المواطنين في مصر خلال تلك الفترة، خاصة لمن ظهرت لهم رسالة تحديث بيانات بطاقة التموين بإضافة رقم المحمول علي بونات صرف الخبز، والذي يصل عددهم نحو 75 مليون مواطن، إلا ان تلك الرسالة ظهرت لبعض المستخدمين ولم تظهر للبعض الاخر، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل رقم الهاتف علي بطاقة التموين من خلال مكتب البريد خلال اسبوعين علي إن ينتهي التسجيل بعد تمديد المدة غي نهاية شهر مايو، إلا إن الوزارة إتاحة موقع دعم مصر خدمة تسجيل رقم المحمول من اجل تقليل التزاحم علي مكاتب التموين، وقد أعلنت الوزارة إن الموقع سوف يصبح فعال خلال 48 ساعة بعد إعلان خبر التسجيل الالكتروني، وبالفعل يعتبر اليوم الاربعاء 18 مايو هو ثاني ايام تفعيل رابط الموقع، ونتيجة إستمرار بحث المواطنين عن خطوات تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر، سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عبر موقعنا ثقفني، و يمكنكم ترك اي تساؤل او إستفسار في صندوق الوصف المتاح للمتابعين الكرام كخدمة مميزة للتواصل مع موقعنا.

تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين موقع دعم مصر

حتي تتمكن من تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين قم بزيارة موقع دعم مصر، وهو موقع إلكتروني يمكنك الانتقال آلية عبر محركات البحث جوجل، أو من خلال النقر علي الموقع الرسمي الذي اشرنا الية في هذا التقرير، وإتباع خطوات تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر كما نوفرها لكم، علما بأن الموقع يشهد ضغط كبير الان خاصة بعد انصراف المواطنين عن مكاتب التموين، والتي تلقت العديد من طلبات التحديث خلال الايام الماضية، وكانت الاوراق المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة التموين ورقم الهاتف لرب الأسرة المسجل رسميا في احدي شركات المحمول.

خطوات تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر

باعتبار إجراء تسجيل رقم المحمول علي بطاقة التموين هام وضروري، عليك إتباع الخطوات التالية لتسجيل الرقم قبل انتهاء المدة حتي لا تتوقف بطاقة التموين كما حذرت العديد من المصادر