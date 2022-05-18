حياة كريمة ببنى سويف.. استمرار مشروعات المياه والصرف فى 66 قرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، المهندسة نهلة عبد السلام رئيس قطاع المخطط العام بالشركة القابضة وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لمشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى بمنطقة بياض العرب شرق النيل، ومراجعة الأعمال المقترح تنفيذها بالمرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى.





يذكر أنه جارى العمل على قدم وساق بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 66 قرية وتوابعهم بمركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى والتى تشمل مشروعات ( مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى، وإنشاء محطتى الفقاعى وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتى تغذى بعض قرى مركز ناصر)، والتى تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة.

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