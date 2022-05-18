وزير الزراعة: لدينا مخزون استراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، إن "هناك حوافز للمزارعين من أجل توريد القمح، وأنه تم حتى الآن استلام مليونى و150 ألف طن؛ ولدينا مخزون استراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 أشهر".





وأضاف القصير، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، أن "الأحوال الجوية كانت لها دور فى تأخر حصاد القمح، وهذا الأمر عاد بالنفع على الجميع"، موضحا أن هناك 3.6 مليون فدان تمت زراعتها بالقمح لتوفير احتياجات المواطنين، وتمت زيادة المنافذ لاستلام القمح تيسيرا على المواطنين".

وأشار إلى أن مصر من أعلى دول العالم فى متوسط إنتاج القمح للفدان الواحد هذا العالم بسبب السلالات التى تم توفيرها، مؤكدا أن الدولة تعمل تحسين منظومة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير السلع للمواطنين، وتتخذ إجراءات استباقية، منها المشروع القومى للصوامع، التى تستوعب الآن 5.5 مليون طن.

وتطرق إلى أن إنتاج مصر من الأرز يكفى احتياجات المواطنين، ويكون هناك فائض، ولكن هناك مشكلات فى المياه، موضحا أن هناك مواطن مصرى حاصل على ميدالية بشأن زراعة نوع من الأرز، وستتم الاستعانة به فى الموسم الجديد.