جهز أوراقك.. مواعيد فتح باب التقدم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

جدة - نرمين السيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وحتى 30 من نفس الشهر، باب التقدم الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية (الحكومية)، للعام الدراسى الجديد 2022/2023، وكذلك باب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية).





وشددت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد استثناءات فيما يتعلق بمواعيد التقديم، أو شروط السن، موضحة أن سن الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائى فى 1 أكتوبر 2022، يبدأ من 6 سنوات، أما سن التقدم للمستوى الأول من رياض الأطفال فيبدأ من 5 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم، مشيرة إلى قبول جميع الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط السن على مراحل وفق كل عام. ويكون التقديم للصف الأول الابتدائى، عن طريق رابط تتيحه وزارة التربية والتعليم مع بداية فتح باب التقديم، أما التقديم لمرحلة رياض الأطفال، فيكون عن طريق المواقع الرسمية للمديريات التعليمية. وبالنسبة للأوراق المطلوبة، والتى يتم تسليمها للمدارس بعد التقديم الإلكترونى فهى كالتالى: - 4 صور شخصية للتلميذ - شهادة ميلاد كمبيوتر و3 صور منها - البطاقة الصحية للطفل وطابع التأمين الصحى - صورة البطاقة الشخصية للوالدين (سارية، وفى حالة انفصال الوالدين، تكون بطاقة الرقم القومى لمن له حق الولاية التعليمية) - صورة لاستمارة التقديم الإلكترونى على الإنترنت - إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو عقد إيجار موثق - ملف مستوفى الدمغات: طابع مهن تعليمية فئة جنيه، وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات

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