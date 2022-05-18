محافظ الدقهلية يوافق على صرف قروض الدفعة 162 لشباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على صرف الدفعة 162 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أبريل لعام 2022 وذلك بإجمالى 610 آلاف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.





وقال مختار -حسبما أفاد بيان إعلامى صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء- إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شاب وفتاه (12 من الذكور - 13 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف المحافظ أن إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 104.147 مليون جنيه استفاد منها 12 ألفا و571 شابا وفتاة (6008 ذكور - 6563 أناث).

وجاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته زينب الأمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية؛ على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.

وأشار المحافظ أن الأقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد؛ مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.