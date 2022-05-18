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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698652/Vodafone-فودافون-توفر-باقات-plus-الجديدة-بأسعار-تبدأ-من-15-جنيه

أعلنت Vodafone فودافون عن باقات plus الجديدة بأسعا تبدأ من 15 جنيه للاستمتاع بالإنترنت على مختلف الأنظمة لجميع عملاء فودافون وتشغيل مواقع السوشيال بتسهولة، ويرصد دوت الخليج تفاصيل باقات بلس الجديدة من فودافون.

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