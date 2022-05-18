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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698645/وزير-التنمية-المحلية-بمصيدة-البرلمان-الرقابية-الثلاثاء-المقبلالنواب-يواجهون-شعراوى-بـ-155أدارة-رقابية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 155 أداه رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى بشأن منظومة المحليات فى مصر.

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وتضم المناقشات 47طلب إحاطة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، و3أسئلة بذات الموضوع ، و16طلب إحاطة وسؤال عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، والعضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة. كم تضم 18طلب إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.

وزير التنمية المحلية بمصيدة البرلمان الرقابية الثلاثاء المقبل..النواب يواجهون شعراوى بـ 155أدارة رقابية

وتضم أيضا 7طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء ، وطلبا مناقشة عامة مقدمان من عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين، وتضم 3طلبات إحاطة و3أسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

وتضم 7طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية، وطلب مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا، وطلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول.

وتضم طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، و8طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

وزير التنمية المحلية بمصيدة البرلمان الرقابية الثلاثاء المقبل..النواب يواجهون شعراوى بـ 155أدارة رقابية

كما تضم طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظا/ طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

تضم أيضا طلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، وطلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، وطلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية وطلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى و3طلبات إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب .

كما تضم 17طلب إحاطة و4طلبات مناقشة عامة مقدمين من العضو محمد عزت عرفات، عن ضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة، العضو مصطفى بكري، عن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد، علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة ، العضو حسن عبد الوهاب عيسى، عن توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبوغالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام، العضو حمدي أبو خشيم، عن انشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة)،، أحمد مقلد، عن التجاوزات القانونية والادارية لمحافظة مطروح ضد جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية بمطروح (النادي الاجتماعي )، محمد عبد العليم داود، عن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

تضم أيضا طلب فاطمة سليم، عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، و إيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، نشوى الديب، عن انتشار عربات الكارو وما تمثلة من مظهر غير حضاري،ألفت المزلاوي، عن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وعلي بدوي، عن قيام أجهزة محافظة قنا بإزالة زراعات إحدى الشركات رغم صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بعدم إزالة أي أراضي بها زراعات أو بنية تحتية،ومحمود عصام موسى، عن التعسف في منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة للشباب، والعضو ياسر الهواري، عن تضرر شركة جى كى أم هوتليز والتى تمتلك فندق جولدن أن مون سابقا من تعنت حى العجوزة وتحرير عدة محاضر مخالفات، و العضو أحمد فرغلي، عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية، ومرثا محروس، عن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون – محافظة القاهرة.

كما تضم العضو محمد لبيب، عن عدم تسليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لأراضي الظهير الصحراوي للأهالي بالأحايوة شرق – أخميم – محافظة سوهاج، العضو صابر عبد القوي، عن المبالغة في تسعير أراضي أملاك الدولة بمركز أشمون محافظة المنوفية، والعضو علاء عابد، عن عدم توافر اتوبيسات هيئة النقل العام، العضو مصطفى سالم، عن قيام محافظ سوهاج بتعيين أكثر من نائب لرؤساء المدن والأحياء بمحافظة سوهاج، والعضو أحمد حجازي، عن خطة تطبيق اللامركزية بالمحافظات للقضاء على الفساد بالمحليات ،سؤال مقدم من العضو هدى عبد الستار، عن قرار إزالة مقابر الإمام الشافعي.

كما تضم طلبات مناقشة عامة مقدمة من، العضو محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية،العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية، العضو مجدي ملك وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.