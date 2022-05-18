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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698643/طرد-وهدف-ملغي-شوط-أول-مثير-ينتهي-بالتعادل-السلبي-بين-الأهلي-و-البنك

انتهى شوط اللقاء الاول منمباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

دوت الخليج

وسجل محمود وحيد، أول أهداف النادي الأهلي في مرمى محمود وحيد، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تمريرة بينية من محمد مجدي قفشة، إلا أن الفار قام بإلغاء الهدف.

وقام الحكم أمين عمر بطرد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد اعتراضه على بعض الحالات التحكيمية، في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة ضغط كبير من النادي الأهلي، إلا أن دفاعات البنك الأهي وحارس مرماهم تعاملوا معها بنجاح.

تشكيل الاهلى

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: وليد سليمان وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن وعلي معلول وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - محمد دبش – أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد - محمد هلال.

خط الهجوم:كريم بامبو - إسحاق يعقوبو - ناصر منسي

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 14 ، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 جولة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري، بـ 41 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريق الأبيض بالدوري.

وتلقى الزمالك هزيمتين متتاليتين على يد إنبي ثم طلائع الجيش.