النائبة إيمان الألفي لـ دوت الخليج: يوما بعد يوم يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ينفذ ما يقول

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698638/النائبة-إيمان-الألفي-لـ-تحيا-مصر-يوما-بعد-يوم-يثبت-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-أنه-ينفذ-ما-يقول

أشادت النائبة إيمان الألفي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، أستثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، مضيفة: "يوما بعد يوم يثبت الأب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ينفذ ما يقول، فعندما أقر بأنه أب لكل أبناء الشهداء وأنه بجوار أبنائ مصابي العمليات الحربية لم يكن مجرد كلام اطلق لمساندة الاهالي ولكن حقق هذا القرار اليوم .

دوت الخليج النائبة إيمان الألفي لـ دوت الخليج: يوما بعد يوم يثبت الأب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ينفذ ما يقول وأضافت "الألفي" في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بالدليل علي أن الرئيس السيسي أب لكل أبناء الشهداء، أنه أخذ قرار أستثناء الأبناء من الشروط للتيسير عليهم فى امتلاك شقق سكنية، لافتة إلي أن الشكوى المستمرة من الخوف بشراء فى استثمارات عقارية لعدم الدراية الكافية باشتراطات صحة البناء وحتى لايدخلوا فى مخالفة قانونية وفى نفس الوقت غير مسموح لهم بالشراء فى مشاريع الدولة. وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنة جاء رد الرئيس السيسي لهذة الشكاوي والمخاوف ، بالسماح لهم بالشراء للحفاظ على حقوقهم، ودعمه الدائم لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية، اعترافا منه لأبنائه بالجميل الذى دفعوه للحفاظ على تراب الوطن، لافتة على إنة لا يليق بنا سوى دفع الغالى والنفيس لحمايت هذا الوطن وليس لدى أبناء القوات المسلحه والشرطة أغلى من أرواحهم . قرار استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الوزاري بمقر الحكومة “بالعاصمة الإدارية” الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن.

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