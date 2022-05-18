انت الان تتابع تفاصيل خبر السرطان كل صحتي والكيماوي وقعلي شعري.. عايدة رياض تستعيد ذكرياتها مع السرطان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698634/السرطان-كل-صحتي-والكيماوي-وقعلي-شعري-عايدة-رياض-تستعيد-ذكرياتها-مع-السرطان

دوت الخليج يرصد ذكريات عايدة رياض مع مرض السرطان.

معاناة عايدة رياض مع السرطان

وعلّقت «رياض» على الصورة قائلة: «كل ما أشوف الصورة دي بشكر ربنا أنه أحياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي، كانت بتوقع لي شعري، ممكن تاخدوا بالكم من ملامحي كانت مرهقة إزاي».

وأضافت: «محدش هيحس بالمرض إلا صاحبه أنا فعلا وقتها كنت في حالة صمت وكنت بشتغل وأنا مريضة كانت معاناة والحمدلله ربنا قومني بالسلامة، ووقفت على رجلي من تاني وكل ما أقوم من النوم بحمد ربنا إنه شفاني وعافاني ربنا يحميكم ويحفظكم يا حبايبي».

عايدة رياض تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

على الصعيد الآخر، حرصت الفنانة عايدة رياض على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ82 برسالة خاصة من خلال «الدستور».

وقالت عايدة: "كل سنة وأنت طيب ويا رب مليون سنة في صحة وستر، أستاذ عادل إمام أسطورة الفن، إنسان جميل، فنان بيحب جمهوره وبيحب زمايله الفنانين وبيحب وطنه، وأنا بحب كل حاجة جميلة فيه، وأنا بحبه جدًا وبحب فيلمي معاه وهو اللعب مع الكبار، وأحلى حاجة في الدنيا، أستاذ عادل إمام إنسان بسيط جدًا".

وعن كواليس "العلقة" التي وقعت بينهما في مشهد جمعهما في فيلم "اللعب مع الكبار"، قالت: "أحلى علقة في حياتي، عملنا بروفة مع الأستاذ شريف عرفة، وكنت صغيرة ورياضية وفي الفرقة القومية راقصة، قالي بقولك إيه اوعي تضربيني ضربة كده ولا كده، وأنا قولتله لا إنت اللي تاخد بالك مني، وبعدين لاقيته ضربني بجد، وأنا كنت بقاوم، وروحت مدياله بالدماغ، راح شالني هبدني على الترابيزة".

وعن المواقف الإنسانية التي جمعت بين الفنان عادل إمام، والفنانة عايدة رياض، قالت:"هناك الكثير من المواقف الإنسانية التي جمعت بيني وبين الزعيم، من بينها الموقف عندما كنت أسجل موقف كلوز لا يحتاج إلى الممثل الذي أمامي كان يرفض تركي ويظل معي ليدعمني حتى أنتهي من تصوير مشهدي، وحتى لو كومبارس هيقول جملة": "عشان كده هو عادل إمام، لن يتكرر، هو رمز الفن في مصر، ورمز المحبة، وهو واجهة مصر الفنية، هرم من أهرامات مصر".