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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698646/عميلة-البنك-العربي-الأفريقي-أسوأ-مصرف-تعاملت-معه

انتقد عميل البنك العربي الأفريقي أداء المصرف وتعامله معه، مشيرًا إلى قروض البنك العربي الأفريقي ومواعيد صرفها، ويرصد دوت الخليج الشكوي ورد موظفي خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي.

البنك العربي الأفريقي

قال إحدي عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف على موقع "فيسبوك"، : "بجد أسوأ بنك اتعاملت معاه في قروض ومحدش بينفذ وأكتر من عميل منتظر من مدة طويلة... أنا بقالي شهرين ومأخرين عليا حاجات كثيرة أوي وحتي مفيش رد صريح برفض أو قبول! أسوأ سيستم لبنك اتعاملت معاه".

ورد موظف خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي، :"نعتذر عن عدم حصول حضرتك على مستوى الخدمة المطلوبة وبرجاء اعطائنا فرصة للمساعدة، نثق في تفهمكم وتقديركم وننتظر مزيد من المعلومات، برجاء إرسال تفاصيل للتحقيق فيها والتواصل مع سيادتكم على Inbox".