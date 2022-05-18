نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فورا”.. لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر Tamwin.com مجانا في المقال التالي
لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022، مازال الالاف من المواطنين يبحثون عن لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 من أجل تحديث بيانات البطاقة التموينية حتى يستمر صرف المقررات التموينية بشكل شهري وعدم إيقافها، وذلك بعدما ظهرت رسالة على بونات صرف الخبز المدعم لالاف المواطنين تطالبهم بضرورة اضافة رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 قبل نهاية شهر يونيو الجاري، في اطار تحديث قاعدة البيانات ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه فقط.
لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022
هذا وقد عملت وزارة التموين على تفعيل لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 خلال الساعات الماضية حتى يتمكن المواطنين المنتمين للأسر البسيطة تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم عن طريق تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر إلكترونيادون الحاجة للتوجه إلى مكتب التموين التابع لهم، وبذلك لن تضطر للوقوف في طوابير مزدحمة وطويلة، حيث أنه متاح الآن لكل مواطن ظهر على بون العيش الخاص به جملة تفيد بضرور اضافة رقم الهاتف المحمول أن يقوم بزيارة رابط موقع تحديث بيانات بطاقة التموين ويقوم بهذا الإجراء إضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، والآن مع خطوات تاضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين 2022 بسهولة:
- قم بالبحث عن موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين.
- قم باختيار تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022.
- قم بادخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك بشكل صحيح من الشمال إلى اليمين، ثم اضغط التالي.
- ابدء في ادخال الرقم القومي الخاص بكافة المسجلين على تلك البطاقة.
- قم بادخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.
- اضغط على ارسال الرقم السري، وفي أقل من دقيقة ستصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول.
- قم بادخال الرقم السري إلى الموقع، ثم اضغط على كلمة “تسجيل”.
موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022
ويقدم موقع دعم مصر عدد من الخدمات لجميع المستفيدين من التموين، ويجرى حاليا تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين من قبل 10 مليون مواطن ظهرت لهم الرسالة على بون صرف الخبز، ويستمر التسجيل حتى نهاية يونيو القادم، علما بأن الموقع قد لا يعمل بشكل جيد بسبب ضغط الزوار عليه.
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