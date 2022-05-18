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عمر شويل - جدة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر وإضافة المواليد الجدد 2022 ، تحديث قاعدة بيانات البطاقة التموينية 2022 موقع دعم مصر ، وتسجيل رقم الهاتف المحمول للبطاقة التموينية 2022 ، من أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على موقع البحث “جوجل” ، حيث يستمر البحث من المواطنين حول إضافة المواليد الجدد ، وطرق التسجيل رقم الهاتف لتحديث البطاقة التموينية 2022 ، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عبرت عن ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 ، عبر رسائل نصية عبر قسائم صرف الخبز للمواطنين ، تفاديا لإيقاف البطاقة التموينية. . يأتي ذلك بعد أن حثت وزارة التموين المصريين على تسجيل الدخول إلى موقع “دعم مصر” وتسجيل رقم الجوال لتحديثه.

يستعرض موقع “ثقفني” في هذا التقرير خطوات تحديث قاعدة بيانات البطاقة التموينية 2022 ، ورابط تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 ، وخطوات إضافة رقم الجوال إلى البطاقة التموينية 2022 ، وإضافة مواليد جديدة إلى الحصة التموينية. البطاقة ، من خلال موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية 2022

تحديث بيانات البطاقة التموينية بموقع دعم مصر لرقم الجوال

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تسجيل رقم هاتف محمول على البطاقة التموينية ، من خلال جميع مكاتب التوريد المنتشرة في جميع أنحاء الدولة دون التقيد بمحل إقامة حامل البطاقة ، وكذلك من خلال موقع دعم مصر لهؤلاء. الذين تلقوا رسالة بشأن “ممنوع تبادل البضائع أو دفع الخبز”. بضرورة تسجيل رقم الجوال. خلاف ذلك ، لديهم بالفعل أرقام هواتف محمولة مسجلة في البيانات الموجودة على البطاقات التموينية مسبقًا.

صاحب البطاقة التموينية الذي ظهر له عند تبادل الخبز أو السلع المدعومة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم الجوال بدخول الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونياً ، بالتزامن مع استقبال رقم الهاتف المتحرك. مكاتب توريد للمواطنين لتسجيل رقم الجوال.

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين 2022

ويأتي قرار تسجيل أرقام الهواتف على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له ، بالإضافة إلى تحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم ، والذين يصل عددهم للخبز إلى 72 مليون مواطن فقط.

بحسب ما أعلنته وزارة التموين بخصوص تحديث بيانات بطاقة التوريد 2022 ، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، توجيهاً بتمديد فترة تسجيل أرقام الهواتف للمرسلين. رسالة على رمز الصرف حتى الخميس 30 يونيو.

وأشار المصيلحي في بيان أمس إلى أن التوجيه الخاص بتمديد التمديد يأتي لتسهيل المواطنين في توفير أرقام الهواتف لمكاتب التموين ومنع الازدحام أمام مكاتب المواطنين ، مضيفا أن قرار تسجيل أرقام الهواتف على بطاقة الدعم. يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات. المستفيدون من الدعم ، وهم الخبز فقط ، يصلون إلى 72 مليون مواطن.

يجب إرسال جميع أوراق ومستندات التظلم إلى الإدارة المركزية لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي ، بخصوص امتلاك سيارة جديدة موديل 2018 وأحدث بعد الاطلاع عليها ، مع إرسال الكشوفات المعتمدة.

خطوات التسجيل رقم المحمول لتحديث بطاقة التموين 2022

وكان علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تمديد فترة تسجيل أرقام الهواتف لمن بعثت إليهم رسالة على سند الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتاً إلى أن تمديد الفترة. يأتي لتسهيل المواطنين في توفير أرقام هواتف لمكاتب التموين ومنع الازدحام. امام مكاتب المواطنين.

الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر.

انقر على أيقونة خدمات التموين المتاحة.

اختر إعادة إرسال كلمة المرور إلى الهاتف المحمول.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم حامل البطاقة التموينية.

ثم اكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 خانة.

انقر فوق أيقونة إرسال كلمة المرور.

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين 2022

وبحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية ، فقد وضعت عدة شروط لإضافة حديثي الولادة إلى بطاقة التوريد 2022 ، من خلال الرابط الخاص بموقع دعم مصر ، وهي كالتالي: