بامبو يهدر أسهل فرص البنك أمام مرمى الأهلي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 09:29 مساءً - أهدر كريم بامبو لاعب البنك الأهلي أسهل فرصة أمام مرمى الأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر في الوسط وبيرسي تاو وطاهر محمد ومحمد شريف في الهجوم.

فيما أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن تشكيلة مباراة الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: محمود الزنفلى في حراسة المرمى، محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم في الدفاع، أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - كريم بامبو في الوسط وناصر منسي في الهجوم