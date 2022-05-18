الشرقية: فحص 12 ألف طفل مبتسر ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالمحافظة، فحصت 11927 طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى أغسطس 2021.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثى الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفى، ونقص الجلاكتوز فى الدم، وأمراض التمثيل الغذائى الوراثية، وغيرها والتى تأتى نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب فى خلل جينى، وبذلك تساهم المبادرة فى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكرا.

وأضاف أن العلاج يتم من خلال إجراء المسح الطبى للأطفال حديثى الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحى بالمحافظة فى 30 محضنا كمرحلة أولى منهم 28 محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفى التعليمى، ومحضن بالتأمين الصحى، وتأتى المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم من خلالها سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدى، وفى حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقى العلاج بمركز العلاج والذى تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، هذا بالإضافة إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الامراض الوراثية.

وأشار إلى تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد العطيفى مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجى، ومسؤولى الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

ونوه إلى أن وزارة الصحة والسكان وفرت المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، مضيفا إلى أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكدا بأن القيادة السياسة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى، ولا تدخر أى جهد أو مال فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.