انتخاب محمد الإتربى رئيسا لاتحاد المصارف العربية

جدة - نرمين السيد - أعلن اتحاد المصارف العربية، مساء اليوم، انتخاب محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمة، خلفا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد.





وكان الإتربى يشغل منصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية. وقال الاتحاد، فى بيان، إنه تم انتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات. وبدأ بالقاهرة اليوم المؤتمر المصرفى العربى السنوى الذى يعقد اتحاد المصارف العربية لمدة يومين بعنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة.

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