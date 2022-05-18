بسبب سيستم امتحان أولى وثانية ثانوى..قرار حاسم من التعليم تجاه المقصرين

جدة - نرمين السيد - عمم قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، خطابا على المديريات التعليمية بالجمهورية، بشأن الخلل الذى شهدته امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، نتيجة تعديل بيانات الطلاب بعد بدء الامتحانات، موجها بإحالة المسؤولين عن التقصير للشؤون القانونية.





وجاء نص الخطاب كالتالى: بالإشارة إلى اختبارات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021/2022، وإلحاقا بالتعليمات الصادرة بتاريخ 27/ 4/ 2022، بشأن التنبيه على مديرى المدارس الثانوى العام بكل مديرية تعليمية، بمراجعة وتدقيق جميع بيانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى، وخاصة البيانات المؤثرة فى الاختبارات الإلكترونية والتى تشمل: اللغة الأولى والثانية والشعبة والتخصص.

وأضاف الخطاب، أنه بمتابعة الموقف على قواعد البيانات المركزية تبين أن هناك عدد كبير من المدارس قامت بالتعديل فى بيانات الطلاب فيما يخص الشعبة والتخصص أو اللغة الأجنبية الأولى أو الثانية، بعد بداية الامتحانات، بالمخالفة لما سبق إرساله لكم فى الفاكس المشار إليه، والخاص بضرورة قيام المدارس بمراجعة بيانات الطلاب وطباعة كشوف المراجعة والتوقيع عليها وتسليمها إلى قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية للاعتماد قبل بداية أعمال الامتحانات.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإهمال تسبب فى ضرر بالغ للطلاب وأعمال سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، موجها بإحالة مسؤولى المدارس التى قامت بالتعديل فى بيانات الطلاب بعد بداية الامتحانات للشؤون القانونية.

وتابع أنه فى حالة عدم قيام المدارس بتسليم كشوف المراجعة إلى قسم الإحصاء بالإدارات التعليمية، يتم أيضا تحويل مسؤولى الإحصاء بالإدارة التعليمية للتحقيق؛ لإهمالهم فى تنفيذ التعليمات السابق إرسالها من الوزارة، مع التوجيه بموافاة الوزارة بنتيجة التحيقق معهم، واعتبار الأمر هام جدا وعاجل.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الجارى، بينما بدأت امتحانات الصف الثانى يوم الخميس الموافق 12 مايو.

وفى الأيام الأولى من الامتحانات، تعثر العديد من الطلاب فى الوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونية، حتى أن وزارة التربية والتعليم، قررت احتساب درجة امتحان اللغة العربية الإلكترونى كاملة، لأكثر من 92 ألف طالبا بالصف الثانى لم يتمكنوا من بدء الامتحان دون مسؤولية منهم.