مستشفيات قنا الجامعية تستقبل وفدا هولنديا فى تخصصات جراحة القلب والقسطرة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، عن استقبال مستشفيات قنا الجامعية خلال الفترة من 26 مايو الجارى حتى 5 يونيو المقبل وفدا طبيا هولنديا يضم استشاريين متخصصين فى جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية فى إطار التعاون المستمر مع الجمعية المصرية الهولندية فى هولندا فى مجال تقديم الخدمات الطبية ومجال التدريب الطبى.





وأوضح الدكتور على غويل عميد كلية الطب فى قنا، أن زيارة الوفد الطبى الهولندى يأتى فى ضوء الأنشطة العلمية والخدمية لكلية الطب والمستشفيات الجامعية والتى شهدت تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات وورش العمل. من جانبه.. قال الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، إن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الحرم الجامعى يعمل طوال أيام الأسبوع لمناظرة الحالات وعرض الحالات الأكثر احتياجا على الوفد الطبى الهولندى لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

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