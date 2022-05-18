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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698632/الحلم-أصبح-حقيقة-أول-تعليق-من-بسنت-شوقي-بعد-حفل-زفافها

وجهت الفنانة الشابة بسنت شوقي رسالة شكر لكل من دعمها في تحقيق حلم زفافها على الفنان محمد فراج، وذلك في أول تعليق لها بعد حفل زفافها.

دوت الخليج يرصد اول تعليق من بسنت شوقي بعد حفل زفافها.

نشرت شوقي عدة صور من حفل الحناء عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "حلمنا أصبح حقيقة.. شكرًا كبير أوي من القلب لكل الناس اللي ساعدتنا عشان اللحظة دي تتحقق".

حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

حفل زفاف ضخم وسبقه «حنة» على الطراز اليوناني، هكذا كانت مراسم بسنت شوقي ومحمد فراج، للاحتفال بليلة العمر، وسط ذويهم وأصدقائهم المقربين من الوسط الفني وخارجه، إذ تحدث الجميع عن ذلك الحفل شبه الأسطوري كما وصفه البعض، وإطلالات العروس المختلفة وأناقتها، حتى تصدر الثنائي محركات البحث المختلفة، محتلين التريند.

تصريحات بسنت شوقي ومحمد فراج

وكان فجر بسنت شوقي ومحمد فراج عدد من التصريحات حول علاقتهما:

أنا أنتمي لبسنت كل ما أملك من طاقة ومشاعر وأحاسيس لو أسطيع أن تكون لها كلها أفعل ذلك.

- قلب بسنت شوقي مثل الذهب وأصفه بكلمة "أنت عمري".

نحن الآن في مرحلة انتقالية في علاقتنا، عشنا أشياء كثيرة جيدة وسيئة، والآن نحن في اتجاه مستقبل جميل معا.

- إذا وضعت عنوانا للمرحلة الحالية في حياتنا اختاره "مولود جديد" لأنني أشعر نفسي هكذا.

- أكثر شيء لا أحبه في بسنت شوقي العصبية والصراخ. تعلمت من بسنت كيف اتقبل عيوب الشخص الآخر قبل مميزاته، ومن كثر حبي وتمسكي بها أصبحت أفهم عيوبها وأحبها واتكيف معها.

- الخيانة أمر صعب خاصة إذا كان الطرفين بينهما ثقة كبيرة، وفكرة الخيانة غير مقبولة.

- لا أعرف هل سأتقبل الخيانة أم لا، فكرة الخيانة لا استوعبها كيف تكون تحب شخصا وتقوم بخيانته.

أنا شخص لا ينسى أي شيء يعيشه، لأن كل شيء أشعر به بكل جوارحي وكل شيء يؤثر في.

- الاحترام هو أكثر شيء يجعل علاقتنا قوية، قد يحبك شخص لكن لا يحترمك، لكن من يحترمك يحبك بالتأكيد، الحب أجمل شيء في الدنيا لكن من المهم وجود الاحترام.

- نصيحتي لبسنت شوقي عدم التسرع في في اتخاذ القرارات خاصة إذا كانت غاضبة.

- أكثر لحظة أشعر فيها بالراحة النفسية وأنني قريب من بسنت عندما تتلاقى أعيننا حتى إذا لم نتحدث.