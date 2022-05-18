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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698631/أحمد-حتة-توسيع-مظلة-الحماية-الاجتماعية-لمليون-و700-ألف-مواطن-جديد-تؤكد-انحياز-السيسي-للبسطاء

قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب وأمين حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، إن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بتوجيهات الرئيس السيسي لتشمل نحو 400 ألف أسرة بما يمثل مليون و700 ألف مواطن جديد في منظومة، تكافل وكرامة، يؤكد على الانحياز التام من جانب القيادة المصرية للبسطاء في الوطن، والعمل على توفير كل السبل لضمان حياة كريمة ومستوى معيشي لائق.

دوت الخليج

أحمد حته: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمليون و700 ألف مواطن جديد تؤكد انحياز السيسي للبسطاء

ونوه حتة، في تصريحات له اليوم، بما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي أمام مجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، والذي يشدد على تفعيل برامج تمس حياة المواطن.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن توجيهات الرئيس بضم نحو 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، بواقع مليون و700 ألف مواطن، تأكيد وبرهان عملي لهذه السياسات.

وشدد النائب أحمد حتة، على أن برنامج تكافل وكرامة، وهو أحد برامج الدعم والحماية الاجتماعية، يضم ما يزيد عن 17 مليون مواطن حتى الآن، وهو رقم ضخم يأخذون مساعدات نقدية شهرية من الدولة.

واختتم نائب الصعيد، بأن مصر وبقيادة السيسي نجحت في السير في مسارين متوازيين، هما التنمية الشاملة والاصلاح المالي والاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.