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«عشة سعرها 3 مليون جينه» محافظ الشرقية يكشف أمام محلية النواب جهوده في ملف التصالح  في التعدي علي املاك الدولة 

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698624/عشة سعرها-3-مليون-جينه-محافظ-الشرقية-يكشف-أمام-محلية-النواب-جهوده-في-ملف-التصالح- في-التعدي-علي-املاك-الدولة

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تطبيقه البعد الاجتماعي في تطبيق حالات التصالح في التعدي علي اراضي املاك الدولة ، قائلا : نزلت بنفسي لمدينة كفر صقر لمعاينة عشة تم تسعيرها من قبل لجان التسعير بمبلغ 3 مليون جنيه ".

دوت الخليج 

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عشة سعرها 3 مليون جينه .. محافظ الشرقية يكشف امام محلية النواب جهوده في ملف التصالح في التعدي علي املاك الدولة

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من نواب محافظة الشرقية ، بحضور المحافظ .

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وقال " غراب " تعقيبا علي انتقادات النواب لعدم تفعيل قرارات التصالح في التعدي علي املاك الدولة، أن اللجنة الرباعية التي قامت بتسعير الارض تحججت بأنها تنفذ القانون ، ولكنني اخذت قرار علي مسئوليتي بتخفيض قيمة التصالح بنسبة 50 %.

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وأشار المحافظ الي أن نسبة التخفيض في محافظة الشرقية بلغت في بعض الاماكن الي أكثر من 75 % وذلك لتحفيز المواطنين علي التصالح ، وهو ما انعكس علي نسبة التنفيد في المحافظة وحدث اقبال كبير من المواطنين ، وحررت المحافظة 10 آلاف عقد من اجمالي 12 ألف حالة تعدي وسيتم تحرير 2000 عقد خلال الفترة المقبلة.

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كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك جهود لمواجهة مشكلة التكدس في الشوارع بسبب المواقف والأسواق العشوائية، لحل هذه الإشكالية، لافتا إلى أن المحافظة ستعمل على إقامة ساحات انتظار السيارات فى مدينة ههيا لتخفيف التكدس.

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جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من انتشار المواقف العشوائية في المدينة مما يؤدي إلى صعوبة الحركة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل المدينة ويغيب النظام داخل المدينة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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