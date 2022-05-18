عوض تاج الدين: توفير مشتقات بلازما الدم المصرية خلال عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة و الوقاية، إن الدولة وصلت لـ مراحل مهمة و متقدمة لتجميع و تصنيع مشتقات بلازما الدم، وأن هذا الأمر مشروع قومي، و الدولة مهتمة بهذا الأمر.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لإنشاء مصنع كبير لبدء تصنيع مشتقات بلازما الدم.

ولفت إلى أن الدولة قامت بإنشاء مصنع، وهناك مراكز لتجميع البلازمة، وأنه خلال عام أو عام ونصف سيتم توفير مشتقات بلازما الدم المصرية.

وعلق على دور الدولة بشأن قوائم الانتظار، وقال إنه تم علاج ملايين الحالات، ولكن هناك حالات جديدة، و الدولة مستمرة فى العلاج، وأن قوائم انتظار العلاج فى مصر أقل كثيرًا من دول متقدمة.