جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب، لاستعراض نتائج اللقاء التعريفى، الذى تم عقده بالتعاون مع المؤسسة، والخاص بمشروع "دعم التعليم المجتمعى".
وأشاد المحافظ -خلال الاجتماع- بالجهود الملموسة التى تبذلها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجال دعم التعليم المجتمعى؛ الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال وخاصة الفتيات؛ فضلا عن كونه نظاما تعليميا مرنا يتناسب مع احتياجات وطبيعة وظروف المجتمع.
بدوره، أوضح وكيل الوزارة أن مدارس التعليم المجتمعى موزعة على النحو التالى (31 مدرسة بالفشن؛ و7 بسمسطا؛ و15 بمحافظة بنى سويف؛ و6 وأهناسيا؛ و16 بناصر؛ 6 بالواسطى) وتخدم أكثر من 2800 طالب وطالبة فى المناطق النائية؛ فيما جارى الإعداد والتجهيز للبدء فى إنشاء 7 مدارس جديدة بالمناطق التى بها احتياج شديد؛ فى ضوء ما سيسفر عنه المسح الشامل لقرى المحافظة.
وحضر الاجتماع محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وأمل قاسم مسئول التعليم بالمؤسسة ومديرى ووكلاء إدارات التعليم ومديرى التعليم الإبتدائى والمجتمعى والإحصاء والتربية الاجتماعية بالمديرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنى سويف: 87 مدرسة لإتاحة فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال المتسربين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.