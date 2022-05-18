محافظ بنى سويف: 87 مدرسة لإتاحة فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال المتسربين

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إن هناك 87 مدرسة تعليم مجتمعى موزعة على الإدارات التعليمية ضمن مشروع "دعم التعليم المجتمعى" الذى تموله مؤسسة "مصر الخير" وتنفذه جمعية أسرتى لحماية البيئة بهدف توفير وإتاحة فرصة تعليمية ذات جودة عالية للأطفال المتسربين من التعليم (من سن 6 وحتى 14).





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب، لاستعراض نتائج اللقاء التعريفى، الذى تم عقده بالتعاون مع المؤسسة، والخاص بمشروع "دعم التعليم المجتمعى".

وأشاد المحافظ -خلال الاجتماع- بالجهود الملموسة التى تبذلها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجال دعم التعليم المجتمعى؛ الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال وخاصة الفتيات؛ فضلا عن كونه نظاما تعليميا مرنا يتناسب مع احتياجات وطبيعة وظروف المجتمع.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة أن مدارس التعليم المجتمعى موزعة على النحو التالى (31 مدرسة بالفشن؛ و7 بسمسطا؛ و15 بمحافظة بنى سويف؛ و6 وأهناسيا؛ و16 بناصر؛ 6 بالواسطى) وتخدم أكثر من 2800 طالب وطالبة فى المناطق النائية؛ فيما جارى الإعداد والتجهيز للبدء فى إنشاء 7 مدارس جديدة بالمناطق التى بها احتياج شديد؛ فى ضوء ما سيسفر عنه المسح الشامل لقرى المحافظة.

وحضر الاجتماع محمد رمضان مدير عام التعليم العام، وأمل قاسم مسئول التعليم بالمؤسسة ومديرى ووكلاء إدارات التعليم ومديرى التعليم الإبتدائى والمجتمعى والإحصاء والتربية الاجتماعية بالمديرية.