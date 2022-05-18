سفير مصر فى بودابست يلتقى رئيس جامعة ELTE المجرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد الشناوى، سفير مصر فى المجر، بالدكتور لازلو بورهى، رئيس جامعة ELTE المجرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية المناظرة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات اللغوية والترجمة وعلم المصريات، بالإضافة إلى التباحث حول تنظيم فعاليات للترويج للحضارة والثقافة المصرية، وتزويد مكتبة الجامعة بمجموعة متنوعة من الكتب المصرية فى مختلف المجالات لتكون بمثابة مرجع للباحثين المجريين المهتمين بالشأن المصرى.





من جانبه، أكد رئيس جامعة ELTE على الأهمية التى توليها الجامعة للتعاون مع مصر فى ظل ما تتمتع به الجامعات المصرية من سمعة دولية مرموقة، ورغبتها فى تكوين اتفاقيات تعاون مع الجامعات المصرية المناظرة، وذلك فى إطار انفتاح الجامعة المجرية المرموقة وحرصها على التعاون مع جامعات الدول الإفريقية. وفى ذات السياق، أعرب السفير الشناوى عن الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لدعم منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر ورفع مستوى الكوادر الجامعية والبحثية بما فى ذلك من خلال التبادل الطلابى والأكاديمى. يذكر أن البعثات الأثرية التابعة لقسم المصريات بجامعة ELTE، لها مساهمات إيجابية فى عمليات الاكتشافات الأثرية فى مصر، وسوف تحتفل عام 2023 بمرور أربعين عاما على بدء أعمالها فى مصر.

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