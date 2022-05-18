مصر ترحب بإتمام الانتخابات الرئاسية فى الصومال بنجاح

جدة - نرمين السيد - رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، بإتمام الانتخابات الرئاسية فى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بنجاح، يوم 15 مايو الجارى، والتى فاز بها الرئيس "حسن شيخ محمود"، بوصفها خطوة هامة على صعيد تحقيق الاستقرار فى البلاد.





وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - على مواصلتها دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار فى الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وذلك من أجل تخطى الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى فى مستقبل مزدهر.

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