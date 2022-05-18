إحالة رئيس لجنة وملاحظين فى مدرسة إعدادية ببنى سويف للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أحال وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف محمد عبدالتواب، رئيس لجنة بامتحانات الإعدادية على خلفية حيازة طالب لتليفون محمول داخل احدى اللجان وجرى استدعاء رئيس الإدارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتقررت إحالة الملاحظين وريس اللجنة للتحقيق.





جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة اليوم الأربعاء، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى الشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، للاطمئنان على سير الامتحانات ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات. ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعملية الامتحان ومنع دول المحمول داخل اللجان، وتوفر الإجراءات اللازمة لتسيير الامتحانات دون صعوبة.

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