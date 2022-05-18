حياة كريمة.. فحص 457 حالة ضمن قافلة طبية بأبوتشت

وأكد غرباوى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية بالإضافة لعقد ندوات قام بها متخصصون من كليات التربية والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية والتمريض.. مشيرا إلى أن القافلة الطبية، قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لــ ( 457) حالة.. موضحا أن الحالات شملت حالة (90 )رمد و(25) نساء وتوليد و(57) أنف وأذن وحنجرة و(40) جلدية و( 15) نفسية وعصبية و(100) أطفال و(60) جهاز هضمى و( 70)عظام بالإضافة لبحث (4) حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد كمال نصارى، أن القافلة قامت بتنظيم ندوات تثقيفية لأهالى القرية حيث قام الدكتور حجاج غانم أحمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوعية المواطنين بمفهوم التطرف وأنواعه ودور الدولة بمؤسساتها المختلفة فى محاربة التطرف ودور الأسرة فى التخطيط لمستقبل أبنائها.
وتابع نائب رئيس الجامعة، أن الدكتور طه عبدة عبد العزيز المدرس المساعد بكلية التربية النوعية قام بالتوعية بالفن ودوره فى المجتمع كما تحدث عن التربية الفنية ونشأتها التاريخية ودور الفن فى تحسين الحالة النفسية والعصبية.
وقامت الدكتورة فاطمة عبد اللاة محمد المدرس المساعد بكلية التمريض وإيمان محمد مغربى المعيدة بالكلية بعمل تثقيف صحى لأهالى القرية من أمراض الضغط والسكر والتغذية السليمة وتوعية الأهالى بالأمراض الشائعة للأطفال.
وشاركت كلية الحاسبات والمعلومات بالقافلة عن طريق التوعية بدور التكنولوجيا فى التعليم من خلال استخدام منصات تعليمية مثل اليوتيوب والمصادر الأخرى بالإضافة للتوعية بمخاطر التكنولوجيا وكيفية الاستخدام الأمثل لها.
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