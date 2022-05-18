الصحة: إغلاق مستشفى خاص بحدائق القبة لمخالفته الاشتراطات الصحية (صور)

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وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور على المستشفى تبين عدم التزام المستشفى بمعايير وسياسات مكافحة العدوى وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلا عن رصد (عدم اكتمال التجهيزات الخاصة بعدد من الأقسام، تهالك الفرش الداخلى،عدم وجود شبكة غازات، اسطوانات الأكسجين غير مؤمنة، عدم الحصول على رخصة تداول النفايات، عدم فصل النفايات).
وأوضح المصدر أن المعمل وعيادتى الأسنان والعلاج الطبيعى بالمستشفى غير مرخصيين، فضلا عن إغلاق جناح العمليات وعدم توافر تعقيم مركزى، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية، لافتا إلى رصد عدم وجود فرق التمريض بالمستشفى، كما أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير حاصليين على تراخيص مزاولة المهنة.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقى الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم، مؤكدا استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصا على صحة وسلامة المرضى.
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