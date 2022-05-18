المشاط لـ مجتمع الأعمال البريطانى: يجب حشد الجهود الدولية خلال مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - والتقت وزيرة التعاون الدولى، أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التى عقدت تحت عنوان "تنفيذ التعهدات المناخية"، والتى أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.

وتستهدف أعمال البعثة استكشاف سبل تعزيز التعاون المصرى البريطانى على المستوى الحكومى وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يشارك فى البعثة عدد من السادة الوزراء وأكثر من 70 من قادة الأعمال ومسئولى القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها فى مصر، تمثل أهمية كبيرة فى دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التى قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية، لمحاولة التغلب على التحديات المناخية التى تواجه العالم لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولى فى الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ، إلا أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التى قطعتها فى وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخى، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخى.

وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخى لتصبح واقعا بات ضروريا فى سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخى على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضى قدما نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الزخم العالمى المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادى العالمى أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفى ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف فى توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التى تعد البلدان النامية فى أمس الحاجة إليها.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، الإجراءات الحكومية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية فى القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والأمن الغذائى والمياه، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت الدولة بتنفيذها على مدار السنوات الماضى فى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت "المشاط"، أن الجهود والإجراءات التى تقوم بها الدولة تعزز سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل من مصادره المتنوعة لتنفيذ المشروعات التنموية، حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، كما تعمل على توفير التمويلات من المصادر المختلفة وكذلك التمويلات التنموية لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعا فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخى.

واستعرضت "المشاط"، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائى وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمى للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول فى أسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتحدثت "المشاط"، عن الإصلاحات التى نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولى تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دفع العمل التنموى فى قطاع النقل، حيث نتج عن هذه الشراكات تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر فى إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها فى مصر بطاقة 720 حاوية يوميا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفى قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه، وفى ضوء ذلك تعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحى، وتم افتتاح مشروعات كبرى فى هذا المجال من بينها منظومة الصرف الصحى ببحر البقر.

كما استعرضت المحفظة الجارية للتمويل التنموى والتى تضم 372 مشروعا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات فى قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائى بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.