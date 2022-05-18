«الأعلى للأزهر» يعزى فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - أعرب المجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن خالص عزائه ومواساته لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها فى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وذكر المجلس -فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء- أنه يذكر بكل الامتنان والتقدير ما قدمه الفقيد الراحل لبلده ولأمته وللإنسانية كلها من إنجازات وعطاء، لقد كان الفقيد الكبير -ولا يزال- محل ثناء العالم كله وبخاصة الأزهر الشريف لدعم المؤسسات التعليمية والدعوية بسخاء وأريحية كريمة.

وهنأ صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالثقة الكريمة من شيوخ الإمارات والشعب الإماراتى فى اختياره رئيسا للدولة، ويذكر الأزهر له حبه لمصر وللأزهر الشريف وحكمته فى اتخاذ القرارات وإدارة شؤون السياسة والحكم لبلده داخليا وخارجيا.

وأعرب عن خالص دعائه أن يديم الله على الشيخ محمد بن زايد نعمة التوفيق وأن يمده بعونه ومدده وأن يجرى الخير على يديه.