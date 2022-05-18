الوطنية للصحافة: وحدة خاصة لإدارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات القومية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية حل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية مع الهيئات الحكومية المختلفة خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة بالهيئة لتتولى إدارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية القومية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الهيئة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ومسئولى مصلحة الضرائب ومسئولى إدارات الضرائب بالمؤسسات.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى أن الاجتماع يأتى تنفيذا للاتفاق الذى تم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وترجمة لاستراتيجية عمل الهيئة الهادفة إلى حل المشكلات المزمنة التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية ماليا وإداريا.

وأضاف رئيس الهيئة أن حل مشكلات الضرائب والتأمينات يسير بالتوازى مع تنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى المرتبطة بعلاج الخلل المالى واستثمار الأصول غير المستغلة بالمؤسسات بما يؤدى إلى زيادة مواردها المالية.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبوعيش إن إنهاء المنازعات الضريبية مع المؤسسات الصحفية سوف تنعكس إيجابيا على كل الأطراف وتسهم فى دعم دور المؤسسات الصحفية القومية فى القيام بدورها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تقديم كل الدعم لحل المشكلات الضريبية مع المؤسسات الصحفية القومية.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين مسئولى مصلحة الضرائب ومديرى الضرائب بكل مؤسسة على حدة لاستعراض المشكلات ووضع مقترحات لحلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وكذلك تنظيم دورة تدريبية الأسبوع القادم للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يحاضر بها مسئولى مصلحة الضرائب حول كيفية تطبيق قوانين الضرائب.