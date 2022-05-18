رشا اسحق تشيد لـ دوت الخليج بلقاء الرئيس السيسي مع رؤساء الكنائس: المواطنة والحقوق المتساوية قيم ثابتة بنهج الدولة المصرية

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698630/رشا-اسحق-تشيد-لـ-تحيا-مصر-بلقاء-الرئيس-السيسي-مع رؤساء-الكنائس-المواطنة-والحقوق-المتساوية-قيم-ثابتة-بنهج-الدولة-المصرية

اشادت النائبة رشا اسحق، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدة ان المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية

دوت الخليج

رشا اسحق لـ دوت الخليج تشيد بلقاء الرئيس السيسي مع رؤساء الكنائس

وقالت عضو مجلس الشيوخ، أن مصرتعد من أوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، سواء السابقه على الإعلان العالمي لحقوق الانسان او اللاحقه عليه، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام 1966.

وأكدت النائبة الدكتورة رشا اسحق، أن الدستور المصري على جمله المبادئ الاساسيه للدولة والمجتمع وعلى رأسها المواطنة، كما ينص على حرية الاعتقاد، وحرية في ممارسة الشعائر الدينيه ، فضلا عن اقامة دور العباده لاصحاب الديانات السماوية ويضمن لهم الاحتكام بشرائعهم الخاصه في مسائل الاحوال الشخصية والشؤون الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعرف بتعدد التراث مصر الحضاري والثقافي والديني، حيث تم انشاء المجلس القومي لمكافحه الارهاب والتطرف برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه عام 2017، وتم من خلال ذلك وضع استراتيجيه وطنيه لمقاومة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا واقرار سياسات اجهزه الدوله وخطوطها في اطار تلك الاستراتيجيه تم انشاء اللجنه العليا لمواجهه الاحداث الطائفية بقرار جمهوري عام 2018 وهي اللجنة التي شرعت وضع السياسات التسامح الديني والتعامل مع الحوادث الطائفيه الفرديه وتنفيذ الانشطه التنمويه في المناطق التي يوجد بها.

كما قامت وزارة التعليم العالي المصرية، التنموية في المناطق التي يوجد بها بؤر للتوتر الطائ في قامت وزاره التعليم العالي باطلاق استراتيجيه مواجهه التطرف والفكر التفسيري بالجامعات المصريه 2019 2023 لرد اهم مظاهر الفكر التكفيري وتحديد اهم نقاط القوه والضعف في منظومه العمل في هذا الشهر تستمر جهود الازهر الشريف والكنائس المصريه في العمل تحت مظله مبادره بيت العائله المصريه لتاكيد قيم المواطنه والتسامح والحوار ومكافحه التحريض على العنف والتميز مع تدريب والقساوسه على الخطاب الديني الوطني التي