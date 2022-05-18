انت الان تتابع تفاصيل خبر الزمالك يعلن قبول طلبه بخوض مباريات الفريق بالدوري على ملعب الدفاع الجوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698627/الزمالك-يعلن-قبول-طلبه-بخوض-مباريات-الفريق-بالدوري-على-ملعب-الدفاع-الجوي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالشكر إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد موافته والتصديق على أن يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب الزمالك في المباريات القادمة.

دوت الخليج

وسيتم كشف كافة التفاصيل في فيديو بعد قليل عقب انتهاء جلسة المستشار مرتضى منصور مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، قد قرر أمس في بيانه له، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابياً بموافقة نادي بيراميدز علي إقامة مباريات فريق الزمالك علي ملعب الدفاع الجوي.

و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت على إقامة المباريات علي أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة ان الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتي الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات في المقابل هناك ناد اخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد "طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف" .

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.

الزمالك يعاني

وتلقى نادي الزمالك ثاني هزيمة له على التوالي على يد فريق طلائع الجيش، والذي فاز على الفريق الأبيض بنتيجة هدف مقابل لا شيئ، كما خسر الزمالك المباراة السابقة لها بنتيجة 0-2 من نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.