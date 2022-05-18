انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| بإيصالات تحويل أجره.. وليد منصور ينفي اتهامات الشاب خالد ويتقدم ببلاغ ضده حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698626/خاص-بإيصالات-تحويل-أجره-وليد-منصور-ينفي-اتهامات-الشاب-خالد-ويتقدم-ببلاغ-ضده

نفي المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور اتهام الشاب خالد بخصوص الحفل الذي تعاونوا فيه باحدي الفنادق الكبري بالقاهرة مؤكدًا على أنه منحه كافة المستحقات الخاصة به.

دوت الخليج يرصد رد فعل وليد منصور على مقاضاة الشاب خالد له.

وليد منصور يتهم الشاب خالد بالتشهير

وأضاف وليد في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» أنه تقدم بكافة المستندات لهذا الحفل لنقابة الموسيقيين بناء علي اجتماع النقابه بتقديم كافه المستندات التي تخص هذا الحفل وقيامه بتحويل كافة المستحقات للمطرب، مؤكدا أنه لا يوجد فنان يشارك في حفل إلا بعد حصوله علي كافة مستحقاته ولكن يبدو أن هناك شئ غامض في الأمر.

وأشار وليد منصور أنه يتعاون مع كبار النجوم في الوطن العربي بالاضافة الي نجوم عالميين علي مدار 18 عاما ولم يحدث اي خلاف مع اي نجم ولكن يبدو أن هناك وسيط نقل الصورة بشكل غير صحيح للفنان.

واختتم وليد انه قام بمراسلة الشاب خالد للاستفستار منه عن سبب إصدار هذا البيان ولم يحصل علي رد حتي الان، وهو الأمر الذي جعله يتقدم ببلاغ رسمي بالتشهير مؤكدا أنه لن يتنازل عن كافة التعويضات مع كامل احترامه للفنان وخاصة أن هذا الحفل يعد الثالث لهما سويا وحققو معا نجاحات كبيرة.

الشاب خالد يقاضي وليد منصور

ونشر الشاب خالد بيانًا صحفيًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وجاء فيه: "بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي، بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماروت لصالح شركة النخيل وتم التعاقدي مع شركة تالنت دبيلو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور.".

وتابع: "تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه من المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه، فلم يحول باقي المبلغ المتبقي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعود ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى"

واختتم الشاب خالد حديثه قائلًا: لذا قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وليد منصور، بعدما تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية دون جدوى، حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا والله الموفق والمستعان.