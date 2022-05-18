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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698633/الأسعار-رخيصة-في-كل-مكان-شعبة-الخضروات-تحذر-المواطنين-من-التعامل-مع-الهايبرات

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف، إن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وصلت إلى 30 إلى 50 % انخفاضًا، مشيرًا إلى أن هناك حالة رصد متواصلة من قبل الشعبة في الأسواق.

دوت الخليج وأشار “النجيب” خلال مادخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن كل المحافظات وكل المدن المصرية تشهد انخفاض في الأسعار، لأن المنتجات يتم زراعتها في تلك المحافظات وهناك وفرة فيها، من خلال التوسعات الأفقية والرأسية التي قامت بها الدولة، ولدينا إنتاجية بغزارة داخل الأسواق. وحذر المواطنين من الشراء من الهايبرات، قائلًا: “عملنا رصد ل ـ الهايبر"، واللي انخفضت في كل محافظات مصر إلا تلك الهايبرات”، مشيرًا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة توجه لهم تهم برفع الأسعارن في حين أن الهايبرات من تقوم برفع الأسعار”. بالنسبة لأسعار الأسماك، فهناك منتجات بها إنتاجية عالية، ولدينا أما أن تنخفض الفترة الماضية، مناشدًا المواطنين باللجوء إلى المنافذ التي تنظمها الدولة للحصول على أفضل الأسعار. وأكد أن الأسعار ستظل في انخفاض ولن يكون هناك ارتفاعًا في الأسعار الفترة المقبلة، نظرًا لغزارة الأسواق بالمنتجات. أسعار الخضروات والفاكهة ووفقًا لتصريحات رئيس الشعبة فإن الأسعار في سوق العبور شهدت انخفاضًا كالتالي: الطماطم بـ 8 والخوخ بـ 10 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكه * الطمامم سعر الجملة من 5 جنيه إلى 7 جنيه سعر التجزئة من 8 : 10 جنيه * ورق العنب سعر الجملة - من 8 : 10 جنيه سعر التجزئة - من 13 : 15 جنيه * البامية سعر الجملة - من 20 : 25 جنيه سعر تجزئة من 28 : 30 جنيه * المشمش سعر الجملة من 15 : 18 جنيه سعر تجزئة من 20: 22 جنيه * الخوخ سعر الجملة من 8 : 10 جنيه سعر التجزئة من 10:12 جنيه كان الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ؛ قد صرح أن ما يحدث في الدول الأخرى للأسف يؤثر فينا بالسلب أو بالإيجاب فنحن تجاوزنا مشكلة كورونا التي استمرت سنتين والتي أثرت على سلاسل الإمداد ثم بدأنا في يناير هذا العام بأعلى مستوى للارتفاع الأسعار للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج ثم جاءت أزمة روسيا وأوكرانيا وتضاعف آثارها بعد ذلك .

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