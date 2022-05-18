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الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - ترأس الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة  توفير السلع ، وتقارير الوزراء المختلفة وعدد من الملفات الاقتصادية الهامة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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