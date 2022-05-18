وبدأ مارثون الثانوية.. طلاب الصف الأول يمتحنون الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيا فى المدارس، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتصدى للغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.