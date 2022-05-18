الأهلي يسلم شكواه للمحكمة الرياضية ويسدد الرسوم المالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:32 مساءً - قام وفد النادي القانوني بالنادى الأهلي اليوم، الثلاثاء، بتسليم الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قرار "كاف" غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالى، ومنح أحد طرفى المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة، والتأكيد على طلبات النادي، إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت فى الشكوى، خاصة أن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه.